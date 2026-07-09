Адвокат сообщил об аресте оппозиционерки Манукян на два месяца в Армении

Суд в Армении отправил оппозиционерку Манукян под арест на два месяца Адвокат сообщил об аресте оппозиционерки Манукян на два месяца в Армении

Москва9 июл Вести.Суд в Ереване отправил под арест на два месяца Арекназ Манукян, члена правления оппозиционной партии "Мать-Армения". Об этом сообщил ее адвокат Тирайр Карапетян.

Адвокат уточнил, что политику разрешили встречаться только с ним.

Суд полностью удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении Манукян меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца. сказал он

Карапетян также заявил, что защита разочарована решением суда. По его словам, адвокаты представили аргументы об отсутствии оснований подозревать Манукян в совершении преступления, однако суд их не принял во внимание.

Ранее сообщалось, что в отношении Манукян начато публичное уголовное преследование по статье о разглашении сведений, составляющих государственную тайну.

Дом Манукян уже обыскивали 12 июня. Тогда она заявляла о намерении обжаловать это следственное действие в суде.