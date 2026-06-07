Правозащитница Мелоян: люди в масках ворвались в офис "Сильной Армении" в Гюмри

Люди в масках ворвались в офис "Сильной Армении" в Гюмри Правозащитница Мелоян: люди в масках ворвались в офис "Сильной Армении" в Гюмри

Москва7 июн Вести.Люди в масках ворвались в офис блока "Сильная Армения", расположенного в армянском городе Гюмри. Об этом в беседе с ТАСС рассказала правозащитница Гоар Мелоян.

По словам собеседницы агентства, в течение нескольких часов неизвестные не пускали в здание адвокатов.

Неизвестные лица ворвались в офис и всех арестовали сказала Мелоян

7 июня в Армении началось голосование на парламентских выборах. В них примут участие 18 политических сил - 16 партий и 2 партийных блока. За места в парламенте будут бороться в том числе партия "Гражданский договор" во главе с действующим премьер-министром республики Николом Пашиняном, а также оппозиционные блоки "Армения" во главе с Робертом Кочаряном и "Сильная Армения" во главе с Нареком Карапетяном.

К 13.00 по московскому времени явка составила 33,8%. Как отметил депутат Государственной думы России Артем Туров, находящийся в Армении в качестве наблюдателя за выборами, неопечатанные урны, сложности с возможностью проголосовать для стариков, а также вмешательство национальных наблюдателей – основные нарушения на выборах в республике.