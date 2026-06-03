Москва3 июн Вести.В центре Еревана проходит многотысячный предвыборный митинг блока "Сильная Армения" бизнесмена Самвела Карапетяна. Об этом сообщает портал News.am.

Сторонники блока собрались на площади Республики. Участники акции пришли на митинг с армянскими флагами и плакатами с надписями "Сильная Армения!", "Изменения грядут!", "Самвел - премьер!", "Сильная Армения с Самвелом Карапетяном!".

Парламентские выборы в Армении пройдут в воскресенье, 7 июня. В них примут участие 18 политических сил - 16 партий и 2 партийных блока.

За места в парламенте будут бороться в том числе партия "Гражданский договор" во главе с действующим премьер-министром республики Николом Пашиняном, а также блоки "Армения" во главе с политиком Робертом Кочаряном и "Сильная Армения" во главе с Нареком Карапетяном. В учрежденный Самвелом Карапетяном блок "Сильная Армения" вошли партии "Сильная Армения", "Новая эра" и "Объединенные армяне".