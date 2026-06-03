Москва3 июнВести.В центре Еревана проходит многотысячный предвыборный митинг блока "Сильная Армения" бизнесмена Самвела Карапетяна. Об этом сообщает портал News.am.
Сторонники блока собрались на площади Республики. Участники акции пришли на митинг с армянскими флагами и плакатами с надписями "Сильная Армения!", "Изменения грядут!", "Самвел - премьер!", "Сильная Армения с Самвелом Карапетяном!".
Парламентские выборы в Армении пройдут в воскресенье, 7 июня. В них примут участие 18 политических сил - 16 партий и 2 партийных блока.
За места в парламенте будут бороться в том числе партия "Гражданский договор" во главе с действующим премьер-министром республики Николом Пашиняном, а также блоки "Армения" во главе с политиком Робертом Кочаряном и "Сильная Армения" во главе с Нареком Карапетяном. В учрежденный Самвелом Карапетяном блок "Сильная Армения" вошли партии "Сильная Армения", "Новая эра" и "Объединенные армяне".