Силовики Армении задержали экс-президента Кочаряна и еще пять человек

В Армении задержаны шесть человек, включая Кочаряна Силовики Армении задержали экс-президента Кочаряна и еще пять человек

Москва25 авг Вести.Силовики задержали в Ереване шесть человек в рамках уголовного дела. Среди задержанных экс-президент Армении Роберт Кочарян и его сын. Об этом сообщили в Антикоррупционном комитете республики.

Правоохранители уточнили, что в отношении Кочаряна заведено уголовное дело по должностным преступлениям.

В рамках уголовного производства <...> задержаны шесть человек, в том числе бывший президент, его сын и другие лица говорится в заявлении комитета

В настоящее время у Кочаряна выявлено высокое артериальное давление, его обследуют врачи.

Роберт Кочарян занимал пост главы республики с 1998 по 2008 год.

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) Армении проводят обыски в доме депутата оппозиционной парламентской фракции "Армения" Левона Кочаряна.

Накануне между младшим сыном Роберта Кочаряна, Левоном, и премьер-министром страны Николом Пашиняном возникла дискуссия в ходе обсуждений новой программы правительства Армении в парламенте. Депутат назвал Пашиняна "подлецом и предателем", после чего Пашинян задал вопрос об источнике его доходов и выразил намерение привлечь оппонента к ответственности.