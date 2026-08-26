Седрак Кочарян арестован на два месяца по решению суда в Армении

Старшего сына экс-президента Армении Кочаряна отправили под арест Седрак Кочарян арестован на два месяца по решению суда в Армении

Москва26 авг Вести.Суд в Армении арестовал на два месяца Седрака Кочаряна, старшего сына бывшего президента республики Роберта Кочаряна. Об этом сообщает "Sputnik Армения" со ссылкой на адвоката Александра Кочубаева.

Как отметил адвокат, армянский суд удовлетворил ходатайство следствия после пятичасового заседания.

Седрак Кочарян арестован сроком на два месяца говорится в сообщении

Кочубаев заявил, что встречи старшего сына экс-президента ограничены членами семьи - супругой и детьми.

Защитник также назвал решение политическим преследованием и сообщил о нарушении процессуальных сроков при возбуждении дела.

По данным Генпрокуратуры республики, бывшего президента обвиняют в злоупотреблении служебным положением, участии в коррупционных схемах, получении взятки в особо крупном размере и отмывании денежных средств.