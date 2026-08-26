Эксперт объяснил, что стоит за задержаниями в Армении Политолог Бадалян: Армения формирует обменный фонд для переговоров с Россией

Москва26 авг Вести.Власти Армении задержаниями представителей оппозиции готовят обменный фонд для переговоров с Россией. Такое мнение в интервью MK.RU высказал политолог Микаэл Бадалян.

Как отметил эксперт, в настоящий момент экономическая ситуация в республике ухудшается. По его мнению, это связано с ограничениями, которыми Россия ввела в отношении армянских товаров. Политолог также ответил утвердительно на вопрос о том, формирует ли премьер-министр Армении Никол Пашинян "обменный фонд".

Я уже давно называю этих наших задержанных политическими пленным. Задержание [лидера партии "Процветающая Армения" Гагика] Царукяна случилось после того, как провалились переговоры в Екатеринбурге Пашиняна и [премьер-министра России Михаила] Мишустина. Следующий этап - это католикос всех армян Гарегин II, над которым и шестью епископами Верховного духовного совета через два дня состоится суд. Пашинян вполне может пойти на такие сумасшедшие, невероятные шаги, как арест Католикоса... Он рассчитывает на то, что это будет неким аргументом в переговорах сказал Бадалян

24 августа между младшим сыном бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, Левоном, и Пашиняном возникла дискуссия в ходе обсуждений новой программы правительства республики в парламенте. Депутат назвал Пашиняна "подлецом и предателем", после чего премьер задал вопрос об источнике его доходов и выразил намерение привлечь оппонента к ответственности.

После этого антикоррупционный комитет Армении предъявил обвинение Роберту Кочаряну.

Позднее силовики задержали в Ереване шесть человек в рамках уголовного дела. Среди задержанных был сам экс-президент Кочарян и его сын.