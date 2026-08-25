Москва25 авг Вести.У премьер-министра Армении Никола Пашиняна нет возможности в одиночку добиться реформы конституции страны, поэтому он пытается сделать это через усиление репрессий против оппозиции. Таким мнением с ИС "Вести" поделился доктор политических наук, профессор МГИМО Виктор Согомонян.

Он напомнил, что лидер крупнейшей парламентской фракции Армении все еще находится под домашним арестом.

У Пашиняна сейчас нет возможности в одиночку это сделать [изменить конституцию]. У него нет конституционного большинства в парламенте, и очень сложная ситуация с избирателями. И, видимо, именно поэтому он сейчас начал новые преследования оппозиции. Вообще беспрецедентная ситуация. Одну фракцию, то есть одну партию не пропустили в парламент, первая по величине фракция, ее лидер находится до сих пор под домашним арестом. И вот сейчас преследование против второй фракции. То есть такая идеальная для Пашиняна картина. И, видимо, это все для этого, чтобы вот протащить изменения в армянскую конституцию рассказал Согомонян

Ранее Согомонян обратил внимание на значение военной базы РФ для Армении. По его словам, она является жизненно важным фактором для дальнейшего существования республики.