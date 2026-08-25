Москва25 авг Вести.Российское военное присутствие и система безопасности Южного Кавказа, выстроенная вокруг него, остаются жизненно необходимыми для Армении. Таким мнением с ИС "Вести" поделился доктор политических наук, профессор МГИМО Виктор Согомонян.

Так что понятно, что российская военная база и вообще система безопасности Южного Кавказа, которая выстроена вокруг российского присутствия, она жизненно необходима Армении объяснил Согомонян

Ранее Согомонян прокомментировал подход премьер-министра Армении Никола Пашиняна к переговорам с Россией. По его словам, Ереван выбрал тактику шантажа.