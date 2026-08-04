Сможет ли рынок ЕС стать для Армении лучше, чем российский: мнение эксперта Профессор МГИМО: торговые связи с Россией Армения не заменит за короткий срок

Москва4 авг Вести.До 98 % армянской сельхозпродукции реализуется в России, быстро перенаправить такие объемы в Евросоюз невозможно, уверен доктор политических наук, профессор МГИМО Виктор Согомонян. Об этом он рассказал ИС "Вести".

Он напомнил, что до 98% экспортируемой Арменией сельскохозяйственной продукции поставляется именно в РФ.

Переформатировать этот объем куда-то еще — это гиперсложно, а в короткие сроки просто невозможно. То есть это годы работы. С другой стороны, та нормативно-правовая база, которая уже 30 лет действует с Россией и несколько лет с ЕАЭС, она установлена, оформлена, и люди привыкли с этим работать, а теперь пойдут совершенно новые нормативы сообщил Виктор Согомонян

По его словам, регуляторные связи с Россией нельзя заменить за короткий срок: даже лицензирование лабораторий под стандарты ЕС занимает до двух лет.

Только лицензирование армянских лабораторий по экспертизе сельхозпродукции со стороны европейских структур длится около полутора-двух лет. Это огромный срок для того, чтобы армянские производители смогли наладить отношения с европейским бизнесом пояснил профессор

Формальное расширение списка стран‑покупателей не меняет картину, отметил он.

Представьте, что сейчас рапортуют армянские должностные лица: "Мы расширили перечень стран, в которые идет армянская продукция". Да, действительно, перечень немного расширен, но объемы катастрофически низки. То есть это уже не 97% продукции, а какие-то 2-5%. В этом смысле ситуация несопоставима заключил он

По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, доля Еревана в совокупном товарообороте Москвы не превышает 0,9%, и для РФ не будет трудно заместить поставки товаров из республики.