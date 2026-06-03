Москва3 июн Вести.Стандарты качества, нормы и требования для выхода на рынок Евросоюза гораздо выше, что создаст сложности для армянских товаров. Таким прогнозом с ИС "Вести" поделился доцент кафедры международного бизнеса факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ Роман Данилов.

Если Армения надеется на выход с этими [своими] продуктами … на рынки стран ЕС, то мы понимаем, что нормы и стандарты и требования к выходу на рынок стран ЕС гораздо выше, и технические регламенты выше, и требования к поставщикам выше. И вообще этот рынок Европейского Союза более жестко регулируемый с точки зрения поставки особенно сельхозпродукции. Поэтому для Армении российский рынок и рынок стран ЕАЭС более был привлекательный объяснил Данилов

Ранее Данилов заявил, что продукты из Армении, поставки которых в РФ были ограничены, не являлись критически важными. Он добавил, что их можно будет заменить товарами из других стран.