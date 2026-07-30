России не будет трудно заместить поставки из Армении, заявил Решетников Решетников: России не составит труда заместить поставки из Армении

Москва30 июл Вести.Доля Армении в совокупном товарообороте России не превышает 0,9%, и для РФ не будет трудно заместить поставки товаров из республики, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

По его данным, доля Армении в совокупном товарообороте РФ не превышает 0,9%, доли других стран ЕАЭС, таких как Белоруссия, Казахстан и Киргизия, еще ниже - 0,3%, 0,05% и 0,02% соответственно.

Для нас не составит труда заместить армянские поставки сказал Решетников

Он отметил, что традиционно более 80% экспорта из Армении приходится на продовольствие, сельскохозяйственные товары и алкоголь и идет в государства ЕАЭС.