Товарооборот России и Армении сократился на 21,5% Объем торговли между Россией и Арменией снизился на 21,5%

Москва12 июл Вести.Объем торговли между Россией и Арменией сократился на 21,5% с января по май 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Об этом свидетельствуют данные армянского Статистического комитета, пишет ТАСС.

Товарооборот между странами составил 2,196 миллиарда долларов, в то время как в январе — мае прошлого года он достигал 2,763 миллиарда долларов. В результате такого снижения также уменьшилась доля России в структуре внешней торговли Армении, составив 28% в начале 2026 года, по сравнению с 35,1% за тот же период прошлого года.

На фоне этих изменений сократилась и доля товарооборота Армении с другими странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), упав с 36,7% в 2025 году до 29,8% в 2026 году.

Тем не менее, товарооборот Армении с другими государствами ЕАЭС, такими как Беларусь, Казахстан и Киргизия, показал рост: с Беларусью он увеличился на 8,3%, с Казахстаном — на 10%, а с Киргизией — на 194,8%.

Общий товарооборот Армении за указанный период составил 7,865 миллиарда долларов, что на 0,1% меньше, чем в 2025 году, когда он достигал 7,870 миллиарда долларов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что экономическое взаимодействие между Москвой и Ереваном демонстрирует устойчивый рост.