Переводы из РФ составили восьмую часть ВВП Армении в 2025 году

Денежные переводы из РФ в Армению составляют восьмую часть ВВП республики Переводы из РФ составили восьмую часть ВВП Армении в 2025 году

Москва19 июн Вести.Денежные переводы из России в Армению по итогам 2025 года достигли $3,9 млрд. Как подсчитало агентство РИА Новости на основе данных Центробанка республики, эта сумма эквивалентна примерно одной восьмой ВВП страны.

За 2025 год суммарный объем денежных переводов из РФ в Армению достиг $3,9 млрд, при этом ВВП Армении в прошлом году составил $29,5 млрд, отмечается в публикации.

Помимо России, значительные объемы переводов поступали из США ($733,8 млн), Великобритании ($207,3 млн) и Швейцарии ($131,9 млн).

Ранее председатель Центрального банка Армении Мартын Галстян заявил, что ограничения на экспорт армянской продукции в РФ могут стать причиной снижения валового внутреннего продукта республики на 2%.