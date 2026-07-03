МИД Армении: беспошлинный экспорт в ЕС не противоречит правилам ЕАЭС

МИД Армении: режим беспошлинной торговли с ЕС совместим с членством в ЕАЭС МИД Армении: беспошлинный экспорт в ЕС не противоречит правилам ЕАЭС

Москва3 июл Вести.Экспорт товаров из Армении в Европейский союз (ЕС) без уплаты пошлин не нарушает обязательств республики как страны-участницы Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил замминистра иностранных дел Армении Ваан Костанян в интервью Общественному телевидению Армении.

Беспошлинный экспорт из Армении в страны ЕС не противоречит членству в ЕАЭС приводит агентство Aurora News слова Костаняна

Обсуждаемый Арменией с ЕС режим схож с механизмом GSP+ и может осуществляться в таком же формате, отметил Костанян.

Механизм GSP+ (Generalised Scheme of Preferences Plus) - это система торговых преференций, при которой ЕС предоставляет странам-партнерам беспошлинный доступ к европейскому рынку, но в обмен требует от этих стран соблюдения ряда стандартов в социальной, экологической и других областях.

Официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила, почему действия властей Армении нельзя назвать добросовестным членством в ЕАЭС.

Центральный банк Армении (ЦБА) оценил возможные последствия для ВВП страны в случае запрета поставок армянских товаров в Россию. Доходы наиболее уязвимых отраслей Армении от экспорта в Россию составляют 1,5-2% ВВП.

ЦБА подчеркнул, что максимальные потери могут составить 2% ВВП, если производители не смогут переориентироваться на другие рынки или вовсе прекратят выпуск товаров.