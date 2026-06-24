Эксперт: Пашинян продает Западу идею вытеснения РФ на Южном Кавказе Профессор Согомонян: руководство Армении продолжит курс на сближение с Западом

Москва24 июн Вести.Власти Армении продолжат курс на сближение с Западом. На данный момент эта стратегия позволяет руководству республики в лице премьер-министра Никола Пашиняна зарабатывать политические дивиденды. Об этом ИС "Вести" заявил доктор политических наук, профессор МГИМО Виктор Согомонян.

Руководство Армении пытается продать Западу выдавливание России с Южного Кавказа как некий красиво упакованный товар и получить вместо этого политические дивиденды. Какие дивиденды? Мы это увидели прямо на прошедших парламентских выборах, когда, несмотря на грубейшие фальсификации и подтасовки, западные страны, Евросоюз хором поздравили Пашиняна с переизбранием. Видимо, за все это полагается такое вознаграждение. Правительство Пашиняна это получает и будет продолжать в том же духе сказал он

При этом, отмечает Согомонян, антироссийские настроения со стороны руководства Армении уже не скрыть

Если смотреть в широком контексте, то Пашинян дошел до того момента, когда он уже в открытую проводит антироссийскую политику, уже не скрывая своих истинных намерений заявил эксперт

Ранее в МИД России призвали Армению скорее определиться с выбором между ЕАЭС и ЕС.