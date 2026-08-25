Москва25 авг Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян использует шантаж как инструмент диалога с Москвой. Таким мнением с ИС "Вести" поделился доктор политических наук, профессор МГИМО Виктор Согомонян.

Он добавил, что послание Пашиняна можно трактовать так: налаживайте отношения со мной, или я уйду в Европу.

Есть ощущение, что Пашинян вырабатывает некие, как ему кажется, выгодные позиции для того, чтобы языком шантажа разговаривать с Москвой... Мол, вот "быстрее давайте помиримся, а то я уйду в Европу. Я посадил всех своих политических оппонентов, устраиваю репрессии. Так что, если со мной не договоритесь по-хорошему, то все станет хуже". Есть ощущение, что идет политика такого шантажа рассказал Согомонян

Ранее научный сотрудник института международных исследований МГИМО Николай Силаев рассказал о значении заявления Пашиняна о выходе Армении из ОДКБ. По его мнению, таким образом он хочет показать Москве свое недовольство.