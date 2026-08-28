Москва28 авг Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян понимает, что в ответ на его антироссийскую политику Москва может ввести ограничения, поэтому он хочет создать обменный фонд из арестованных оппозиционеров. Он может предложить вернуть их в РФ в обмен на снятие санкций. Таким мнением с ИС "Вести" поделился политолог, аналитик армянской информационной сети AlphaNEWS Бениамин Матевосян.

Он добавил, что именно по этой причине был арестован экс-президент Армении Роберт Кочарян.

Может измениться цена на газ, может закрыться воздушное пространство, граждан Армении, которые временно работают на территории Российской Федерации, могут депортировать … . Никол Пашнян все это прекрасно понимает. … В преддверии потенциальных контактов с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным он готовит для себя определенный обменный фонд, главным активом которого, судя по всему, считает именно Роберта Кочаряна объяснил Матевосян

Эксперт также предположил, как может выглядеть сделка, которую Пашинян предложит России.

Мы [правительство Пашиняна], условно говоря, отпускаем оппозиционеров, которые настроены на адекватный диалог с Российской Федерацией, а вы в обмен на это открываете вновь российский рынок для армянских товаров и продолжаете финансировать смену геополитического вектора в Армении предположил Матевосян

Ранее Бениамин Матевосян рассказал, почему в Армении укрепляется поддержка курса на сотрудничество с ЕС. По его мнению, причиной являются восемь лет антироссийской пропаганды, которую проводило правительство Пашиняна.