ЕС дал Пашиняну карт-бланш на проведение политических репрессий в Армении Политолог объяснил, почему ЕС не реагирует на политические репрессии в Армении

Москва27 авг Вести.Европейский союз позволяет премьер-министру Армении Николу Пашиняну проводить политические репрессии своих оппонентов. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил доктор политических наук, профессор МГИМО Виктор Согомонян.

По его словам, 10-15 лет назад Брюссель бы расценил подобные акции в республике как нападки против демократии и свободы. Но если правительству Пашиняна позволяют попирать все демократические нормы, то происходит это только с позволения Евросоюза, отметил эксперт.

У самого Пашиняна … есть карт-бланш на проведение политических репрессий против всех тех, кто ему противостоит, … на проведение жестких мер. И они, как мы понимаем, в первую очередь касаются тех политиков, которые ратуют за хорошие отношения Армении с Россией, не просто хорошие, но и за союзнические объяснил Согомонян

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Армении идут репрессии против политических сил, выступающих за укрепление отношений с Россией. Так она прокомментировала арест экс-президента страны Роберта Кочаряна на два месяца. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, отмывании средств и получении взятки в особо крупном размере.