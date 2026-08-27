Экс-президент Армении Кочарян арестован на два месяца Суд арестовал бывшего президента Армении Кочаряна на два месяца

Москва27 авг Вести.В Армении суд арестовал экс-президента страны Роберта Кочаряна на два месяца. Об этом в четверг сообщила РИА Новости пресс-секретарь Антикоррупционного комитета республики Марина Оганджанян.

Арестован на два месяца заявила она

Кочаряна обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, отмывании средств в особо крупном размере и получении взятки в особо крупном размере. Он был вторым президентом Армении и занимал этот пост с 1998 по 2008 год. По мнению сторонников Кочаряна, его уголовное преследование является политическим заказом.

Ранее суд арестовал на два месяца Седрака Кочаряна, старшего сына бывшего президента республики Роберта Кочаряна. По словам адвоката, армянский суд удовлетворил ходатайство следствия после пятичасового заседания.

Комментируя задержание Кочаряна, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что все внутриполитические процессы в Армении будут осуществляться в соответствии с законом.