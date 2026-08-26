С экс-главы Армении Саргсяна взяли подписку о невыезде

Экс-президент Армении Саргсян находится под подпиской о невыезде С экс-главы Армении Саргсяна взяли подписку о невыезде

Москва26 авг Вести.Подписка о невыезде взята с третьего президента Армении Сержа Саргсяна. Об этом заявила пресс-секретарь антикоррупционного комитета страны Марина Оганджанян.

В интервью РИА Новости она воздержалась от комментариев. Сроки меры пресечения также не уточнены.

В отношении Сержа Саргсяна применена подписка о невыезде сказала представитель ведомства

Ранее антикоррупционный комитет Армении предъявил обвинение бывшему президенту республики Роберту Кочаряну. Адвокат Кочаряна подчеркнул, что предъявленное обвинение имеет "фундаментальные правовые изъяны".