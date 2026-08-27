Захарова: в Армении репрессируют поддерживающих дружбу с Россией

В МИД РФ прокомментировали политическую обстановку в Армении Захарова: в Армении репрессируют поддерживающих дружбу с Россией

Москва27 авг Вести.В Армении идут репрессии против политических сил, выступающих за укрепление отношений с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, действия армянских властей не отвечают запросам населения республики.

(Продолжается, прим. ред.) эскалация настоящих репрессий против политических сил и деятелей, которые выступают за сохранение и укрепление союзнических отношений с Россией сказала Захарова в ходе брифинга

Она выразила надежду, что выступающие за добрососедские отношения с Россией организации и люди смогут спокойно принимать участие в политической жизни Армении.

Ранее армянский суд арестовал экс-президента страны Роберта Кочаряна на два месяца.

Кочаряна обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, отмывании средств в особо крупном размере и получении взятки в особо крупном размере. Он был вторым президентом Армении и занимал этот пост с 1998 по 2008 год.