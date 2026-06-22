Захарова заявила, что в армянских СМИ не спадает антироссийская риторика

Захарова: антироссийская риторика не спадает в армянских СМИ Захарова заявила, что в армянских СМИ не спадает антироссийская риторика

Москва22 июн Вести.Антироссийская риторика не спадает в армянских СМИ, а наша страна выставляется чуть ли не как злейший враг государственности республики. Об этом в интервью РИА Новости заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Не спадает и антироссийская риторика в армянских СМИ. Наша страна представляется чуть ли не как злейший враг армянской государственности сказала она

Она отметила, что антироссийские настроения достигли своего максимума в ходе предвыборной кампании перед выборами в армянский парламент.

Захарова также подчеркнула, что курс на сближение с Западом не находит массовой поддержки среди граждан Армении. По ее словам, в отличие от устремлений отдельных политических сил, у населения республики, напротив, сформировался устойчивый запрос на продолжение выгодного сотрудничества с Москвой и сохранение членства в евразийских интеграционных структурах.