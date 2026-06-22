Захарова: в армянском обществе нет однозначной поддержки сближения с Западом

"Платить идентичностью": в МИД РФ напомнили Еревану о рисках разворота на Запад Захарова: в армянском обществе нет однозначной поддержки сближения с Западом

Москва22 июн Вести.Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что курс на сближение с Западом не находит массовой поддержки среди граждан Армении. Соответствующее мнение дипломат выразила в интервью РИА Новости, комментируя итоги недавних парламентских выборов в республике.

По ее словам, в отличие от устремлений отдельных политических сил, у населения республики, напротив, сформировался устойчивый запрос на продолжение выгодного сотрудничества с Москвой и сохранение членства в евразийских интеграционных структурах.

Прошедшие выборы наглядно показали, что в армянском обществе нет однозначной поддержки такого неосмотрительного сближения с Западом, за которое — примеров множество — приходится платить собственными интересами и идентичностью подчеркнула Захарова

Ранее Захарова напомнила Армении, что та остается членом ОДКБ, сохраняя все права и обязанности.