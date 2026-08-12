Москва12 авг Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала свидетельством морального разложения планы Армении допросить 103-летнего ветерана ВОВ.

Как сообщалось, антикоррупционный суд Армении допросит 103-летнюю участницу Великой Отечественной войны Розалию Абгарян по делу против Гоар Гумашян - сторонницы лидера партии "Сильная Армения", предпринимателя Самвела Карапетяна.

Более наглядного свидетельства того, к какому моральному и духовному разложению ведет сближение с современной безликой, нравственно нищей Европой и братание с неонацистским киевским режимом, найти сложно говорится в комментарии Захаровой на сайте ведомства

Карапетян был арестован в июне 2025 года по обвинению в призывах к захвату власти. С января 2026 года он находится под домашним арестом.