В Армении допросят 103-летнюю ветерана ВОВ по делу соратницы Карапетяна В Армении допросят 103-летнюю участницу ВОВ в рамках дела соратницы Карапетяна

Москва11 авг Вести.Антикоррупционный суд Армении допросит 103-летнюю участницу Великой Отечественной войны Розалию Абгарян по делу против Гоар Гумашян - сторонницы лидера партии "Сильная Армения", предпринимателя Самвела Карапетяна. Об этом агентству ТАСС сообщил адвокат Гумашян Ваге Мисакян.

Гумашян была задержана 14 апреля по обвинению в нарушении запрета на благотворительность в предвыборный период. С 15 апреля она находится под административным надзором.

Адвокат уточнил, что на необходимости провести допрос Розалии Абгарян по этому делу настаивал "орган предварительного следствия".

Да, она свидетель. Когда прокурор утверждал обвинительное заключение, она была включена [в дело] как свидетель рассказал Мисакян

Ранее Самвел Карапетян рассказал ИС "Вести", что за время ареста в нем появилось больше патриотизма и желания спасти страну.

Карапетян был арестован в июне 2025 года по обвинению в призывах к захвату власти. С января 2026 года он находится под домашним арестом.