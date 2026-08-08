Москва8 авгВести.За время ареста появилось больше патриотизма и желания спасти страну. Об этом ИС "Вести" рассказал лидер блока "Сильная Армения" Самвел Карапетян.
Он отметил, что был тронут, когда избиратели приезжали в его дом, который стал штабом на время предвыборной кампании.
Для меня это было трогательно. Потому что до этого год я не имел права вообще выходить на улицу. И, ну, я уже говорил, я 7 месяцев был в тюрьме в самых сложных условиях. И когда появилась возможность увидеть своих друзей, естественно, это для меня ну очень много значилосказал Карапетян
При этом, подчеркнул бизнесмен, за время ареста многое изменилось.
Ну, добавила патриотичность однозначно и настрой спасти нашу странурассказал он
Предприниматель Самвел Карапетян находится под домашним арестом с 19 января 2026 года. Он был арестован в июне 2025 года по обвинению в призыве к захвату власти, и до решения о домашнем аресте содержался в уголовно-исполнительном учреждении Службы национальной безопасности.
Ранее лидер блока "Сильная Армения" назвал главную цель оппозиции в стране.