Лидер блока "Сильная Армения" рассказал, что изменилось в нем за время ареста Карапетян о жизни под арестом: настрой спасти страну

Москва8 авг Вести.За время ареста появилось больше патриотизма и желания спасти страну. Об этом ИС "Вести" рассказал лидер блока "Сильная Армения" Самвел Карапетян.

Он отметил, что был тронут, когда избиратели приезжали в его дом, который стал штабом на время предвыборной кампании.

Для меня это было трогательно. Потому что до этого год я не имел права вообще выходить на улицу. И, ну, я уже говорил, я 7 месяцев был в тюрьме в самых сложных условиях. И когда появилась возможность увидеть своих друзей, естественно, это для меня ну очень много значило сказал Карапетян

При этом, подчеркнул бизнесмен, за время ареста многое изменилось.

Ну, добавила патриотичность однозначно и настрой спасти нашу страну рассказал он

Предприниматель Самвел Карапетян находится под домашним арестом с 19 января 2026 года. Он был арестован в июне 2025 года по обвинению в призыве к захвату власти, и до решения о домашнем аресте содержался в уголовно-исполнительном учреждении Службы национальной безопасности.

Ранее лидер блока "Сильная Армения" назвал главную цель оппозиции в стране.