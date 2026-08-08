Пашинян: страница конфликта Армении и Азербайджана закрыта Пашинян: между Арменией и Азербайджаном установлен мир

Москва8 авг Вести.Премьер Армении Никол Пашинян в первую годовщину мирного соглашения с Азербайджаном заявил, что Ереван и Баку закрыли страницу конфликта и установили мир.

Пашинян сделал заявление к годовщине трехсторонней встречи в Вашингтоне и подписания совместной декларации с Азербайджаном.

Страница конфликта между Арменией и Азербайджаном закрыта, мир установлен, и он перед вашими глазами, это ваша жизнь и повседневная жизнь отметил премьер Армении в своем Telegram-канале

Он назвал дату 8 августа 2025 года рубежной.

До 8 августа 2025 года наше государство было в тупике, а после 8 августа 2025 года перед нами открылись безграничные перспективы указал Пашинян

В то же время армянский премьер подчеркнул, что мир установить нелегко, а разрушить его можно чрезвычайно быстро.

Ранее сообщалось, что Пашинян позвонил Алиеву в годовщину мирного саммита в Вашингтоне. В беседе был отмечен прогресс в нормализации связей.