Пашинян позвонил Алиеву в годовщину мирного саммита в Вашингтоне Пашинян и Алиев обсудили по телефону прогресс в урегулировании отношений

Москва8 авг Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян в субботу, 8 августа, связался по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщила пресс-служба армянского правительства.

В ходе телефонного разговора стороны обменялись мнениями по поводу первой годовщины мирного саммита, состоявшегося в Вашингтоне 8 августа 2025 года при поддержке президента США Дональда Трампа, в ходе которого был установлен мир между Азербайджаном и Арменией, а также был парафирован текст мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией заявили в правительстве

Пашинян и Алиев отдельно подчеркнули значимую роль президента Трампа и американского правительства в продвижении мирного урегулирования. Как отметили в кабмине Армении, стороны констатировали прогресс, которого удалось добиться за минувший год в налаживании отношений между двумя странами.

Пресс-служба азербайджанского лидера, в свою очередь, указала, что в беседе также был отмечен прогресс, достигнутый за последний год в нормализации связей между Азербайджаном и Арменией.