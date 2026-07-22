Канцлер Германии Мерц после встречи с Алиевым созвонился с Пашиняном

Мерц после встречи с главой Азербайджана позвонил Пашиняну Канцлер Германии Мерц после встречи с Алиевым созвонился с Пашиняном

Москва22 июл Вести.Немецкий канцлер Фридрих Мерц после встречи с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым позвонил армянскому премьеру Николу Пашиняну, сообщается на сайте премьер-министра Армении.

Переговоры Мерца с Алиевым прошли ранее в Берлине.

В телефонном разговоре Мерца с Пашиняном обсуждалась актуальная международная и региональная повестка.

Была упомянута мирная договоренность, достигнутая между Арменией и Азербайджаном. Обе стороны подчеркнули важность стабильного и прочного мира в регионе говорится в сообщении

Также канцлер Мерц и премьер Пашинян обсудили сотрудничество Еревана с ЕС и Германией.

Во вторник Алиев и Мерц подписали декларацию о партнерстве Азербайджана с Германией. В частности, Баку выразил готовность поставлять в Германию нефть и газ.