Москва22 июлВести.Немецкий канцлер Фридрих Мерц после встречи с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым позвонил армянскому премьеру Николу Пашиняну, сообщается на сайте премьер-министра Армении.
Переговоры Мерца с Алиевым прошли ранее в Берлине.
В телефонном разговоре Мерца с Пашиняном обсуждалась актуальная международная и региональная повестка.
Была упомянута мирная договоренность, достигнутая между Арменией и Азербайджаном. Обе стороны подчеркнули важность стабильного и прочного мира в регионеговорится в сообщении
Также канцлер Мерц и премьер Пашинян обсудили сотрудничество Еревана с ЕС и Германией.
Во вторник Алиев и Мерц подписали декларацию о партнерстве Азербайджана с Германией. В частности, Баку выразил готовность поставлять в Германию нефть и газ.