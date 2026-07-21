Ильхам Алиев прилетел с официальным визитом в Германию

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Берлин с официальным визитом Ильхам Алиев прилетел с официальным визитом в Германию

Москва21 июл Вести.Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Берлин с официальным визитом. В столичном аэропорту Берлин-Бранденбург его встретили официальные лица Германии и почётный караул, сообщает информационное агентство APA.

Официальная повестка предстоящих переговоров с немецким руководством пока не разглашается. По версии издания Minval, ключевыми темами в ходе встреч станут увеличение поставок азербайджанского природного газа в ФРГ, а также развитие транспортно-логистических путей, включая Средний коридор, связывающий Китай и Европу через Южный Кавказ.

Сведений о проведении личной встречи президента Азербайджана с канцлером Германии Фридрихом Мерцем к настоящему моменту не поступало.