Алиев прибыл в Казахстан на неформальный саммит Организации тюркских государств

Москва15 мая Вести.Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Казахстан для участия в неформальном саммите Организации тюркских государств (ОТГ). Об этом пишет агентство APA.

Уточняется, что Алиев прибыл в страну по приглашению казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева.

По информации издания Tengrinews, в саммите также будут участвовать Турция, Киргизия и Узбекистан.

Мероприятие пройдет 15 мая в городе Туркестан. Главной темой встречи станет искусственный интеллект.

В четверг, 14 мая, сообщалось, что Турция и Казахстан подписали соглашение об учреждении совместного предприятия по производству БПЛА Anka.