Москва15 маяВести.Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Казахстан для участия в неформальном саммите Организации тюркских государств (ОТГ). Об этом пишет агентство APA.
Уточняется, что Алиев прибыл в страну по приглашению казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева.
По информации издания Tengrinews, в саммите также будут участвовать Турция, Киргизия и Узбекистан.
Мероприятие пройдет 15 мая в городе Туркестан. Главной темой встречи станет искусственный интеллект.
В четверг, 14 мая, сообщалось, что Турция и Казахстан подписали соглашение об учреждении совместного предприятия по производству БПЛА Anka.