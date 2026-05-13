Эрдоган прибыл с государственным визитом в Казахстан Эрдоган прибыл в Астану, его борт сопровождали истребители Казахстана

Москва13 мая Вести.Президент Турции Реджеп-Тайип Эрдоган прибыл в Казахстан. По информации Tengrinews, борт турецкого лидера по пути над территорией республики сопровождали истребители казахстанских ВВС.

По информации издания, к самолету, на борту которого находился Эрдоган, подлетели несколько военных истребителей Казахстана. Они сопроводили воздушное судно до посадки в аэропорту Астаны.

Прибытие турецкого лидера подтвердила также пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Казахстанский лидер встретил Эрдогана. Кроме того, как уточняет пресс-служба, президента Турции и членов официальной делегации приветствовали также дети с флажками, которые на двух языках произнесли фразу "Добро пожаловать на землю предков".