Турция и Казахстан создадут совместный завод по изготовлению БПЛА

Москва14 мая Вести.Турция и Казахстан подписали соглашение об учреждении совместного предприятия по производству БПЛА Anka. Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева.

По итогам двусторонних переговоров и шестого заседания совета стратегического сотрудничества высокого уровня Казахстана и Турции президенты Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган подписали декларацию о вечной дружбе и расширенном стратегическом партнерстве между странами.

Среди прочего, главы государств договорились и об учреждении совместного предприятия по изготовлению беспилотников.

Члены официальных делегаций обменялись следующими межгосударственными, межправительственными и межведомственными документами… Соглашение о создании совместного предприятия по производству и обслуживанию беспилотных летательных аппаратов Anka говорится в перечне

Ранее президент Турции Реджеп-Тайип Эрдоган прибыл в Казахстан с государственным визитом.