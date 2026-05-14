Москва14 маяВести.Турция и Казахстан подписали соглашение об учреждении совместного предприятия по производству БПЛА Anka. Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева.
По итогам двусторонних переговоров и шестого заседания совета стратегического сотрудничества высокого уровня Казахстана и Турции президенты Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган подписали декларацию о вечной дружбе и расширенном стратегическом партнерстве между странами.
Среди прочего, главы государств договорились и об учреждении совместного предприятия по изготовлению беспилотников.
Члены официальных делегаций обменялись следующими межгосударственными, межправительственными и межведомственными документами… Соглашение о создании совместного предприятия по производству и обслуживанию беспилотных летательных аппаратов Ankaговорится в перечне
Ранее президент Турции Реджеп-Тайип Эрдоган прибыл в Казахстан с государственным визитом.