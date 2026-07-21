Азербайджан готов поставлять в Германию нефть и газ Мерц и Алиев обсудили вопросы поставок газа и нефти

Москва21 июл Вести.Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и глава Азербайджана Ильхам Алиев обсудили вопросы поставок газа и нефти в Германию. Об этом Мерц заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с Алиевым в Берлине, его слова приводит ТАСС.

Мы серьезно настроены на расширение отношений между Германией и Азербайджаном. Особое значение, в том числе на фоне продолжающегося кризиса на Ближнем Востоке, имеет сотрудничество в сфере поставок нефти и природного газа по Южному газовому коридору. Мы подробно обсудили это сказал он

Мерц также подчеркнул, что в ходе встречи были затронуты вопросы развития возобновляемых источников энергии и использования водорода.

Алиев в свою очередь отметил, что Азербайджан может поставлять нефть в требуемых объемах. Это возможно как за счет внутренних источников, так и через трейдинговое подразделение азербайджанской энергетической компании SOCAR, добавил он.

Ранее Алиев сообщил о встрече представителей России и Германии в Баку.