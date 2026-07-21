Германия и Азербайджан заключили декларацию о двустороннем партнерстве

Алиев и Мерц подписали декларацию о партнерстве Азербайджана с Германией Германия и Азербайджан заключили декларацию о двустороннем партнерстве

Москва21 июл Вести.Президент Азербайджана Ильхам Алиев и канцлер Германии Фридрих Мерц подписали в Берлине декларацию о двустороннем партнерстве между странами. Об этом сообщается на официальном сайте главы Азербайджана.

Также лидеры подписали совместную декларацию о создании и деятельности азербайджано-германского делового совета.

На совместной пресс-конференции Алиев отметил, что Баку готов на расширение связей с Германией, в том числе это касается поставки в ФРГ азербайджанской нефти и газа.

Ранее Алиев сообщил о встрече представителей России и Германии в Баку.