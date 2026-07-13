Алиев заявил о полной нормализации отношений между Россией и Азербайджаном

Алиев: отношения РФ и Азербайджана полностью нормализовались Алиев заявил о полной нормализации отношений между Россией и Азербайджаном

Москва13 июл Вести.Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что отношения между Баку и Москвой полностью нормализовались, а возникшие ранее разногласия остались в прошлом.

Азербайджанский лидер подчеркнул, что республика ценит отношения с Россией. По его словам, отношения между РФ и Азербайджаном важны как для двустороннего формата, так и для более широкой географии.

Были сложности. Да, мы все о них знаем, но важно, что этот этап уже остался позади. Я бы сказал, что отношения полностью нормализованы сказал он на встрече с участниками IV Шушинского Глобального медиафорума

Ранее президент Азербайджана заявил, что страна рассматривает возможность полного выхода из Совета Европы