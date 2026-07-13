Алиев заявил, что Азербайджан рассматривает возможность выхода из Совета Европы Алиев: Азербайджан может полностью выйти из Совета Европы

Москва13 июл Вести.Азербайджан рассматривает возможность полного выхода из Совета Европы. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев, сообщает агентство Report.

На церемонии открытия IV Шушинского глобального медиафорума он рассказал, что в январе 2024 года Парламентская ассамблея Совета Европы поставила под сомнение полномочия делегации Азербайджана и лишила ее права голоса.

Алиев назвал подобные решения наказанием Азербайджана после восстановления контроля над всей заявленной территорией Карабаха.

Уже два года мы подвергаемся дискриминации. Я открыто заявляю, что Азербайджан полностью рассматривает возможность выхода из организации. Речь идет не только о приостановлении или замораживании членства – мы однозначно рассматриваем вопрос о полном выходе из этой структуры заявил Алиев

Он также добавил, что генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе связался с ним и предложил попытаться "найти выход из сложившейся ситуации".