Москва13 июлВести.Азербайджан рассматривает возможность полного выхода из Совета Европы. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев, сообщает агентство Report.
На церемонии открытия IV Шушинского глобального медиафорума он рассказал, что в январе 2024 года Парламентская ассамблея Совета Европы поставила под сомнение полномочия делегации Азербайджана и лишила ее права голоса.
Алиев назвал подобные решения наказанием Азербайджана после восстановления контроля над всей заявленной территорией Карабаха.
Уже два года мы подвергаемся дискриминации. Я открыто заявляю, что Азербайджан полностью рассматривает возможность выхода из организации. Речь идет не только о приостановлении или замораживании членства – мы однозначно рассматриваем вопрос о полном выходе из этой структурызаявил Алиев
Он также добавил, что генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе связался с ним и предложил попытаться "найти выход из сложившейся ситуации".