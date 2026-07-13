Москва13 июлВести.Азербайджан в период существования СССР не был независимым, а также не обладал полноценными правами. Об этом заявил президент республики Ильхам Алиев, его слова приводит Minval Politika.
По его словам, в исторической памяти народа Азербайджана сохранилось понимание того, что значит "быть колонией и позже стать независимым государством".
Алиев заявил, что в период существования СССР Азербайджан не был независимым и не обладал полноценными правамиговорится в публикации
Алиев добавил, что после обретения независимости Азербайджан "превратился в среднюю державу".