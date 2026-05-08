Мерц планирует построить в Германии первую в мире термоядерную электростанцию

Мерц заявил о планах построить в ФРГ первую в мире термоядерную электростанцию Мерц планирует построить в Германии первую в мире термоядерную электростанцию

Москва8 мая Вести.Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о намерении построить в Германии первую в мире термоядерную электростанцию. Его слова передает ТАСС.

В ходе съезда торгово-промышленных палат ФРГ политик пояснил, что в долгосрочной перспективе немецкой экономике потребуется существенное увеличение объемов генерации электроэнергии.

Канцлер отметил, что правительство намерено делает ставку на возведение современных газовых электростанций, которые станут необходимым дополнением к сектору возобновляемых источников энергии, развитие которого не подвергается сомнению.

Мы хотим построить в Германии первую в мире термоядерную электростанцию заявил Мерц

Глава правительства выразил уверенность, что создание первой в мире подобной станции в стране является не утопической идеей, а вполне реалистичной целью, так как ФРГ остается одним из глобальных лидеров в ядерной области сфере.

Ранее Мерц заявлял, что Германия переживает "эпохальный перелом", с которым не сталкивалась со времени окончания Второй мировой войны.