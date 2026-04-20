Канцлер ФРГ Мерц заявил об амбициозной цели по запуску термоядерного реактора Мерц: Германия ставит цель запустить первый в стране термоядерный реактор

Москва20 апр Вести.Канцлер Германии Фридрих Мерц объявил о намерении страны запустить первый собственный термоядерный реактор. Заявление было сделано в ходе посещения Ганноверской ярмарки.

Канцлер ФРГ подтвердил, что Берлин в долгосрочной перспективе намерен строить электростанции на основе технологии термоядерного синтеза.

Мы в федеральном правительстве не только включили термоядерную энергетику в нашу программу развития высоких технологий как одну из ключевых , но и ставим перед собой амбициозную цель – запустить в Германии первый термоядерный реактор заявил Мерц

Осматривая выставочные стенды, канцлер ознакомился с ключевыми компонентами будущей установки, включая технологии производства трития. По его словам, это направление станет сердцем будущего реактора и "большим прорывом", поскольку в перспективе там можно будет производить термоядерное топливо.

Ранее Мерц называл необратимым решение Германии отказаться от атомной энергетики. В то же время он поддержал мнение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, что сокращение ядерной энергетики в Европе было бы ошибкой.

Термоядерную энергетику на основе водорода считают предпочтительной по сравнению с атомной. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил главный научный сотрудник Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Сергей Бельков.