В годовщину встречи в Вашингтоне Пашинян и Трамп обсудили проект TRIPP Пашинян и Трамп подтвердили решимость начать реализацию проекта TRIPP

Москва8 авг Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре подтвердили решимость начать реализацию проекта TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity – "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания"). Об этом сообщает пресс-служба армянского правительства.

Пашинян поблагодарил Трампа за организацию мирного саммита, который состоялся в августе прошлого года в Вашингтоне. Армянский премьер также подчеркнул решающее значение личных усилий главы Белого дома в установлении мира между Арменией и Азербайджаном.

В ходе телефонного разговора обсуждался текущий статус проекта TRIPP. Пашинян и Трамп подтвердили свою решимость начать строительство TRIPP в ближайшем будущем отмечается в сообщении пресс-службы

8 августа 2025-го по итогам трехсторонней встречи в Вашингтоне Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместную декларацию о мирном урегулировании между двумя странами, а также о создании транспортной коммуникации между основной частью Азербайджана и Нахичеванской автономной республикой через территорию Армении. Проект получил название TRIPP.

Ранее Пашинян позвонил Алиеву, во время телефонного разговора стороны обменялись мнениями по поводу первой годовщины мирного саммита. Армянский премьер также сделал заявление к годовщине встречи в Вашингтоне, подчеркнув, что страница конфликта Армении и Азербайджана закрыта.