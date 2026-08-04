Москва4 авг Вести.Проект "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP), который должен пройти через Армению и соединить Азербайджан с его нахичеванской автономией, имеет большое значение для региона Южного Кавказа. Об этом заявил азербайджанский министр иностранных дел на брифинге в Баку с действующим председателем ОБСЕ Иньяцио Кассисом.

В процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией ожидается ряд подвижек, и одним из них является проект TRIPP, включенный в документ мирного саммита в Вашингтоне. Этот проект очень важен для региона сказал он

Дипломат подчеркнул, что Азербайджан постоянно получает информацию от США о ходе процесса.

Мы ожидаем, что в 2026 году начнутся физические работы на 42-километровом участке. Азербайджанское государство оперативно выполняет все обязательства со своей стороны. В Нахичевани имеется около 180 километров железнодорожных путей, которые не функционировали 30 лет. Там также необходимы дополнительные инвестиции, и работы уже начались подчеркнул Байрамов

Данные процессы сулят Южному Кавказу высокие результаты, отметил Байрамов.

Уже осуществляется транспортировка нефтепродуктов из Азербайджана в Армению. На следующем этапе, полагаем, торговля может расшириться. Примерно за год из Азербайджана в Армению проследовало около 60 тысяч тонн грузов и 20 тысяч тонн нефтепродуктов заявил глава МИД

Ранее сообщалось, что США смогут арендовать "Маршрут Трампа" в Армении на 49 лет. Уже в апреле президент Азербайджана Ильхам Алиев предоставил информацию о ходе строительства, заявив, что проект продолжает развиваться. В мае этого года группа американских инженеров прибыла в Армению для проведения обследования местности в рамках TRIPP.