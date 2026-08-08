Москва8 авг Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что практическое воплощение проекта "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания" (TRIPP) стартует в ближайшее время. Об этом он заявил в обращении, приуроченном к годовщине вашингтонского саммита.

Одним из важнейших результатов Вашингтонского саммита мира является проект TRIPP, который <...> поможет Армении и Азербайджану начать воспринимать друг друга не как препятствие, а как путь, как соседа. В ближайшее время мы начнем практическую реализацию проекта TRIPP, и это станет большим региональным и международным событием сказал глава правительства

8 августа 2025 года после трехстороннего вашингтонского саммита с участием президента США Дональда Трампа лидеры Армении и Азербайджана - Пашинян и Ильхам Алиев - поставили подписи под совместной декларацией. Документ касался мирного урегулирования отношений между Ереваном и Баку и предусматривал создание транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахичеванью. За этой инициативой и закрепилось название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания".

Ранее, 2 апреля, вице-премьер РФ Алексей Оверчук в интервью ТАСС отмечал, что подписание соглашения о реализации "Маршрута Трампа" нарушило сложившийся региональный баланс на Южном Кавказе. По его мнению, Соединенные Штаты Америки заинтересованы в формировании транспортного коридора через Армению для экспорта стратегически важных минералов из Средней Азии, а также для усиления контроля над северной границей Ирана.