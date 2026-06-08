Москва8 июн Вести.Власти Армении остановили подсчет голосов, поскольку понимают, что проигрывают выборы, заявил глава партии "Сильная Армения", российский предприниматель армянского происхождения Самвел Карапетян журналистам, приглашенным к нему домой.

В истории не было случая, когда во время подсчета прерывают и говорят, что утром в 9 часов представят результаты. Видя, что позорно их результаты снижаются и снижаются каждую минуту, они приостановили подсчет. И мы даже не знаем, что представят утром. Хочу вам сказать: будьте уверены, выборы еще не закончились, результатов выборов еще нет. Поэтому не беспокойтесь, они не получат желаемую победу