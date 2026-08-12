Захарова: РФ не забыла, что Армения не мешала Зеленскому угрожать Параду 9 мая

РФ не забыла о реакции Армении на угрозы Зеленского, заявила Захарова Захарова: РФ не забыла, что Армения не мешала Зеленскому угрожать Параду 9 мая

Москва12 авг Вести.Россия не забыла, что политики Армении не стали осаживать главу киевского режима Владимира Зеленского, когда тот угрожал Параду Победы 9 мая в Москве, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Текст ее выступления опубликован на сайте ведомства.

Дипломат прокомментировала ситуацию вокруг намерения армянских правоохранительных органов допросить 103-летнюю Розалию Абгарян, ветерана Великой Отечественной войны, по уголовному делу против оппозиционерки Гоар Гумашян.

Она отметила, что происходящее ярко показывает степень морального и духовного разложения, к которому Ереван привело сближение с неонацистским киевским режимом.

Никто не забыл, что "суверенные" политики и чиновники республики не нашли в себе смелости осадить Зеленского, угрожавшего из армянской столицы ударами по Параду Победы на Красной площади сказала Захарова

В мае Армения приняла Зеленского в Ереване в ходе саммита Армения-ЕС, в ходе которого Зеленский угрожал нанести удары по Москве 9 мая. Совбез Армении заявил, что не увидел в заявлениях Зеленского антироссийской риторики.

Мария Захарова, в свою очередь, констатировала, что Армения нарушила обещание не делать враждебных шагов против России, предоставив Зеленскому трибуну для террористических высказываний.