Москва28 авг Вести.Восемь лет антироссийской пропаганды в Армении, которая проводилась под контролем правительства премьер-министра Никола Пашиняна, приводят к тому, что граждане готовы отдать свой голос за движение страны к членству в Евросоюзе. Таким мнением с ИС "Вести" поделился политолог, аналитик армянской информационной сети AlphaNEWS Бениамин Матевосян.

Он добавил, что до полного разрыва отношений с РФ Пашинян хочет подписать договоры с Турцией и Азербайджаном, а также получить экономические гарантии от ЕС. До этого момента, по мнению эксперта, Пашинян хочет использовать блага членства в ЕАЭС.

Восемь лет в Армении очень сильная антироссийская пропаганда. Я бы сказал, пещерная русофобия… Если сегодня ты проведешь референдум о том, куда идти Армении, в ЕАЭС или ЕС, с большой долей вероятности граждане Армении проголосуют за будущее в рамках ЕС, следуя за этой русофобской риторикой и пропагандой, которая в Армении разворачивается в последние годы... Николу Пашиняну необходимо было подписать какой-то документ с Азербайджаном, какой-то документ с Турцией, хотя бы о признании границ друг с другом, получить какие-то четкие экономические гарантии от Европейского Союза, после этого разрывать все отношения с Российской Федерацией, а до этого пользоваться всеми благами двусторонних отношений... [и] Евразийского экономического союза рассказал Матевосян

Ранее доктор политических наук, профессор МГИМО Виктор Согомонян заявил, что ЕС поддерживает репрессии Пашиняна против оппозиции в Армении. По его словам, армянскому премьеру в Брюсселе дали карт-бланш на такие действия.