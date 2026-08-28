Эксперт считает, что Пашинян ведет Армению в тюркский мир, а не в ЕС

Пашинян ведет Армению не в Евросоюз, а в тюркский мир Эксперт считает, что Пашинян ведет Армению в тюркский мир, а не в ЕС

Москва28 авг Вести.Вектор развития Армении, который выбрало правительство премьер-министра Никола Пашиняна, ведет страну не в Евросоюз, а в тюркский мир. Таким мнением с ИС "Вести" поделился политолог, аналитик армянской информационной сети AlphaNEWS Бениамин Матевосян.

Вектор будет направлен в тюркский мир. Никол Пашинян, выступая в Европейском Парламенте, сам говорил о том, что перспективы евроинтеграции Армении напрямую связаны с перспективами евроинтеграции Грузии. А, как мы видим, у правительства Грузии весьма принципиальная позиция в отношениях с Европейским Союзом. То есть, да, мы стремимся в ЕС, но не ценой противостояния с Российской Федерацией. Если исходить из логики Никола Пашиняна, тоже становится ясно, что у Армении нет никаких перспектив по встраиванию в европейский мир. Но есть очень четкие перспективы по встраиванию в тюркский мир подчеркнул Матевосян

Он добавил, что, по видению Пашиняна, основными партнерами Армении должны стать именно Турция и Азербайджан.

Оператором НАТО, оператором Запада, который весьма важные позиции занимает в программе правительства Армении, в приоритетах программы правительства Армении, является Турция. И Никол Пашинян встраивает Армению в тюркский мир. И здесь ему помогает Азербайджан рассказал Матевосян

Ранее Матевосян объяснил причину ареста экс-президента Армении Роберта Кочаряна. По его мнению, Пашинян хочет сформировать обменный фонд из армянской оппозиции, который станет аргументом в будущих переговорах с Россией.