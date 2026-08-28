Ушаков рассказал о планируемой встрече Путина и Пашиняна на саммите ШОС Ушаков: Путин обсудит с Пашиняном тягу Армении к ЕС, вопрос надо разрулить

Москва28 авг Вести.Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян проведут двустороннюю встречу во время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке. Об этом помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил в интервью журналистам.

Он уточнил, что Россия по-прежнему настаивает на том, что Армения не может стремиться к членству в Европейском союзе (ЕС), будучи при этом участником Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Предстоит беседа с премьер-министром Армении Николом Воваевичем Пашиняном. После выборов в Армении наши лидеры уже общались, [поэтому] примерно понятно, о чем будет речь. Мы по-прежнему настаиваем, что Армения не может стремиться к членству в ЕС, одновременно получая огромные выгоды от сотрудничества в рамках ЕАЭС – этот вопрос нужно каким-то образом разруливать. И об этом президент и премьер-министр несомненно будут разговаривать сообщил Ушаков

Ранее сообщалось, что Путин проведет ряд важных двусторонних встреч во время саммита ШОС в Бишкеке. Мероприятие пройдет в столице Киргизии с 31 августа по 1 сентября.