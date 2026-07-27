Пашинян попросил Путина снять ограничения на экспорт товаров из Армении в РФ

Пашинян и Путин обсудили проблемы в экономических отношениях Армении и РФ Пашинян попросил Путина снять ограничения на экспорт товаров из Армении в РФ

Москва27 июл Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным поднял вопрос ограничений на поставки армянской продукции на российский рынок, сообщила пресс-служба армянского правительства.

Собеседники обсудили актуальную повестку российско-армянских отношений, уделив особое внимание проблемам, возникшим в двустороннем экономическом сотрудничестве.

Премьер-министр Пашинян подчеркнул, что ограничения на экспорт товаров армянского происхождения на рынок РФ противоречат договорно-правовой базе Армения – Россия и правилам Евразийского экономического союза, и попросил принять меры в направлении урегулирования этих проблем сказано в заявлении

Ранее стало известно, что Россельхознадзор намерен ограничить ввоз молочной продукции из Армении в Россию с 27 июля. Решение было принято по итогам инспекции молокоперерабатывающих предприятий Армении.