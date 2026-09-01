Москва1 сенВести.Китай предлагает странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) координировать борьбу с традиционными и нетрадиционными угрозами безопасности. Об этом сообщил председатель КНР Си Цзиньпин на полях саммита ШОС в Киргизии.
[Необходимо] ставить безопасность во главу угла и создавать среду всеобщей безопасности... комплексно противостоять традиционным и нетрадиционным угрозам безопасности, бороться с "тремя силами зла"цитирует его агентство Синьхуа
В частности, китайский лидер предложил странам ШОС укреплять сотрудничество в сфере информационной, биологической и космической безопасности.