Китай выдвинул предложения по борьбе с угрозами безопасности Си Цзиньпин предложил ШОС координировать борьбу с угрозами безопасности

Москва1 сен Вести.Китай предлагает странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) координировать борьбу с традиционными и нетрадиционными угрозами безопасности. Об этом сообщил председатель КНР Си Цзиньпин на полях саммита ШОС в Киргизии.

[Необходимо] ставить безопасность во главу угла и создавать среду всеобщей безопасности... комплексно противостоять традиционным и нетрадиционным угрозам безопасности, бороться с "тремя силами зла" цитирует его агентство Синьхуа

В частности, китайский лидер предложил странам ШОС укреплять сотрудничество в сфере информационной, биологической и космической безопасности.